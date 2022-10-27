苓雅國中也讓學生用英文發表實驗過程。（楊舒婷攝）

苓雅國中將雙語教學融入實驗課、美術課、音樂課3大操作型課程。（楊舒婷攝）

高雄市政府2020年開始推行「校校有雙語」，苓雅國中在雙語教育的推動也不遺餘力，將雙語教學融入實驗課、美術課、音樂課3大操作型的課程當中，讓學生降低對英文的抗拒感；苓雅國中也翻轉了只有學生一昧接受教育政策的傳統，從師資開始著手，讓師長也能夠在英文方面獲得認同感，達到師生共學英文的目的。

高市為推動雙語教育投入1億6760萬元的經費，並增加了203位外籍教師在各校中教學英語，藉由軟硬體雙管齊下的方式讓學童能夠全面接受到雙語的教學方式，雖然此政策出於好意，但對於抗拒英文的學生來說，只能被動地接受政策改變，難免出現心不甘、情不願地學習狀態。

為翻轉只有學生接受雙語政策的窘境，苓雅國中不急著將雙語灌入學生腦袋，而是先與師資進行多次的行政會議，研討出老師與學生最能接受的教育模式，並讓教師們對英語感到認同，才開始推動雙語教育。

除了獲得教師的認同外，苓雅國中也努力突破學生對英文的心魔，將雙語教育融入學生感興趣的實作課程，並由師長合力拍每周一句的影片、錄製英文的校內廣播等方式，讓學生能夠對英文耳濡目染，且不會感到負擔；外師上課的課程當中，也搭配在地教師輔助，採用中英切換的教學模式，讓學生對於雙語教學的抗拒減少。

苓雅國中教務主任葉政皇表示，雖然英文課的教學相當扎實，但學生只要離開英文課，使用英文的機會就大幅減少，所以學校的理念就是讓學生能夠在日常使用雙語，或許只是說出一個單字，或是用法不完全正確，但都沒有關係，重點是要讓學生對於英文有自信和認同感，能夠敢說、敢問。

葉政皇也說明，學校申請雙語教育計畫後，第一件事不是教學，而是以全校行政達成共識為目的，在各項會議中不斷宣傳雙語教育的理念，讓雙語教育能夠獲得全校教師的認同，雖然第一年有外師的協助來推行雙語，但漸漸會讓在地教師接手，達到師生共學的願景。

教師們用心規畫的課程，也廣受學生們肯定，學生表示這樣的上課模式很好玩，且有外師能夠隨時輔助學習，相當方便；將雙語教學融入理化課也很特別，理化的專業術語有別於以往英文課所學的英文單字，這樣讓原本平凡無奇的理化課也變得相當新奇。