只有男、女單前16強才能參與的WTT世界盃決賽，台灣「桌球教父」莊智淵剛好搭上末班車，以男單排名第16位參加這項盛事，不過今日首戰16強莊智淵就遭遇德國名將、東京奧運桌球男單銅牌奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）的挑戰，儘管始終努力追趕，莊智淵還是在決勝局不敵奧恰洛夫猛攻，以2比3無緣前進WTT世界盃8強。

過去雙方一共交戰10次，莊智淵只拿2勝位居下風，最近1次交手是在去年東京奧運男團桌球8強賽上，莊智淵以局數0比3敗北，這次也將試圖終結對戰3連敗。

開賽形成2比2平手後，莊智淵陷入一陣亂流，讓奧恰洛夫率先將比分拉開，取得5比3領先後打出一波流，莊智淵還出現1次發球失誤，首局便是由奧恰洛夫以11比3拿下。

即便次局陷入0比3落後，莊智淵還是沒有放棄努力追上，終於在比數7比6時取得本場首次領先，但奧恰洛夫仍是步步進逼，讓莊智淵在9比8時喊出暫停做出調整，即使回到場上讓奧恰洛夫追平比數，莊智淵仍頂住壓力連取2分，以11比9在第2局勝出，將局數扳成1比1平手。

擺脫前2局的慢熱狀態，莊智淵第3局一度取得3比1領先，卻遭奧恰洛夫多變的發球技巧連續攻下6分，即便莊智淵努力將比分追近至2分差，還是以11比7陷入了淘汰危機。

依循前一局奧恰洛夫的取分模式，莊智淵4比4平手時連搶6分，以11比5的分數將戰況帶至第5局。來到決勝局雙方仍相互糾纏，不過4比4平手時奧恰洛夫打出8比1攻勢收下比賽，莊智淵在這5局大戰中遺憾落敗，而奧恰洛夫8強將要碰上首輪輪空的球王樊振東。