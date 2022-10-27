由台灣和比利時共製的威爾第《唐卡洛》，為呈現劇中西班牙菲利普二世執政時代的場景，劇組也考究16、17世紀時代的服裝、宮廷、花園、修道院等，都成為舞台上的風景，今（27日）晚在台首演。

衛武營藝術總監簡文彬表示，「當初決定製作《唐卡洛》，導演馬佐尼斯就決定還原古代情景，要研究和重製當時的文物與服裝，在現代略顯困難，很少有機會做全古裝呈現，衛武營希望藉由這個作品，在疫情期間用藝術振奮人心，並在文化發展軌跡留下紀錄。」

義大利知名作曲家威爾第在其盛年所作的《唐卡洛》，集合了德國、義大利與法國歌劇特色優點，宛如宮鬥劇般錯綜複雜的故事內容，各聲部歌手和交響樂團發揮淋漓盡致的動人音樂，以及極盡奢華的服裝佈景排場，其藝術價值從創作當時橫跨至今將近200年，讓《唐卡洛》成為歌劇文化的重要作品，而其所需的龐大製作資源，即便在國外推出頻率也不高，近年僅有紐約大都會歌劇院，及此次和衛武營合作共製的比利時列日皇家歌劇院等少數國際級劇院推出。

衛武營此次演出的《唐卡洛》，是連國外都難得一見的全古裝版本，佈景服裝等設備裝滿6大箱貨櫃，5月份即由比利時跨海運送來臺，6月份衛武營即啟動合唱團和群眾演員甄選，7月份合唱團已開始自主排練，9月底國外主要製作群陸續抵台後，10月起每天緊鑼密鼓的試裝排練、設備測試和佈景裝台，要讓世界級的演出震撼觀眾視覺和聽覺。

為讓更多國內觀眾可以親臨現場觀賞《唐卡洛》難得演出，衛武營此次特別規劃4場演出，劇中主要角色邀請兩組國際演出經驗豐富的海內外歌手輪流擔綱，男主角唐卡洛由男高音伊拉克利．卡奇澤和馬泰奧．法西耶飾演，女主角伊莉莎白由女高音耿立及妮娜．穆霍分飾，靈魂人物國王菲利普二世飾演者為男低音朴泰桓與瑟吉．科夫涅，主角摯友羅德利果由男中音巫白玉璽與馬切羅．羅西耶洛演出，女配角愛波莉則是次女高音翁若珮和歌莎．高瓦蓮斯卡擔任。

演出將於10月27日至30日，在衛武營國家藝術文化中心歌劇院登場。