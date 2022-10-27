年底選戰將近，堪稱宜蘭鄉鎮市長選舉的一級戰區羅東鎮選戰激烈，綠營代表們今（27日）質疑羅東鎮長吳秋齡任內期間，公共工程建設寥寥可數，又頻出問題，簡直是豆腐渣工程。羅東鎮公所回應，相信選民的眼睛是雪亮的，任內推動多項公共建設，因此，對於相關選舉語言，本所不予以回應。

羅東鎮代表會主席李錫欽、代表林聰文、林美滿、張蕙蘭及台灣基進黨縣議員候選人林意評，今在羅東鎮長候選人黃適超競選總部共同召開記者會，齊喊「厝都不會蓋、師父趕緊換」，希望羅東鎮民11月26日換鎮長，讓羅東鎮公所不再有豆腐渣工程。

張蕙蘭、林意評指出，羅東鎮立體育館、羅東鎮立溜冰場皆花費千萬經費整修，卻造成屋頂嚴重漏水及溜冰鋪面多處損壞，且公所都無及時介入處理，造成更大面積損壞、民眾受傷，簡直是亂用人民的納稅錢。

李錫欽表示，吳秋齡擔任鎮長近4年，公共工程建設寥寥可數，而這幾項工程又頻出問題，簡直是豆腐渣工程；指吳這樣浪費公帑、對公所發包的工程漠不關心，導致監造或施工單位頻頻出錯，實在不適合繼續擔任鎮長職務。

公所回應，有關羅東鎮立體育館建物修繕問題，考量鎮務財政結構，故編列4000萬預算修繕，也經羅東鎮鎮代表會決議通過，何來浪費公帑之說。另因之前地震造成建物結構開縫，公所也於第一時間修復完畢，截至目前已無漏水瑕疵發生。

公所指出，溜冰場鋪面損壞，目前修復後迄今使用良好；而九號公園溜滑梯均依中央相關規定，以嚴格審驗標準驗收，截至目前除使用未遵守規範外，並無意外事故發生；強調相信選民的眼睛是雪亮的，吳秋齡任內期間推動多項公共建設，有班班有冷氣、藝穗節成功轉型與羅東青年創業基地等。因此，對於相關選舉語言，不予以回應。