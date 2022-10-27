市場引頸期盼的蘋果財報28日將出爐，在盤勢加持、老大哥台積電（2330）領軍下，台系蘋果供應鏈多檔飄香，惟需求不佳陰影仍壟罩，在蘋果高層首度證實iPhone將改採Type-C充電規格下，市場資金一舉湧進沉寂已久的Type-C題材股，偉詮電（2436）、創惟（6104）亮燈漲停，祥碩（5269）、威鋒電子（6756）等也大漲慶賀。

通膨持續嚴峻，消費性電子股「苦哈哈」，除Android手機陣營出貨動能不佳，長久以來有眾多「果粉」擁護的蘋果也不敵通膨挑戰，尤其基本款機種iPhone 14、iPhone 14 Plus銷售量不振，Trend Force預估，蘋果明年首季產量將降至5,200萬支，年減14％。

富邦投顧董事長蕭乾祥認為，手機需求雜音之前已多次衝擊蘋概股，建議投資人現階段可先觀察實際財報結果，以及公布後市場反應，暫不宜過度樂觀期待。

不過，在市場觀望之際，受惠蘋果高層首度證實將尊重歐盟規定改採Type-C充電規格，帶動資金湧進沉寂已久的Type-C題材股，偉詮電、創惟27日一舉攻漲停，雙雙站上短期均線，祥碩、威鋒電子、鈺創、譜瑞-KY也大漲4～9％，受題材面激勵走出慶賀行情。

而即便市場仍有不確定性，蘋概族群27日表現仍不俗，受惠美元回落、新台幣止貶回升，龍頭台積電大漲逾2％、跳空站上5日線，最高價達389元，逼近390元關卡；金像電、台光電、建準、奇鋐、嘉澤、良維等，均勁揚逾半根停板。

國泰證期經理蔡明翰則指出，美股重量級財報陸續登場，市場觀望態度難免，惟目前公布財報表現並不算差，加上市場先前都已有衰退預期，只要財報表現「沒有預期的差」都可能出現反彈，若後續科技巨頭也能出現類似情況，對台股將有正面助益。