【愛傳媒藺奕專欄】上次快閃高雄電影節是2019年，那次是去屏東台灣設計展《超級南》應援、順道去駁二會會來自法國的好朋友。

這次隻身來到高雄，有充裕的時間和年輕朋友聊天，我得幫年輕人說幾句話。比如。每次看到同輩告誡年輕人要走出「舒適圈」就很想笑，好像他們現在過得很舒適似的。

不論首都還是港都，許多年輕人根本過著早C晚A的地獄人生。早上一杯濃黑Coffee喚醒天靈蓋，晚上飲 Alcohol用來搞笑地表達自己體力幾乎透支了，可精神還在支撐、靈魂還未屈服，一種精神勝利式的生活方式。

特別是單身直男，如果從來沒有在任何女人的心中紮下根，他就不可能和任何現實打成一片。

這很正常。因為一切都在加速、一切都在通貨膨脹。年輕人不滿足於一種既定的生活，擁有穩定的戀愛人格，而是矛盾地變來變去，在痛苦和熱愛的兩個象限裡仰臥起坐、無縫切換。

菩薩千面、千手千眼都是我。年輕女孩的分裂展現在穿搭風格，走所謂的純欲風，既純又欲，她們笑容甜美穿搭性感、試圖兼具純情與撩撥。可鹽可甜，又美又撩又清純，上班商務風、下班渣女風。

無論男女都要熬夜奮鬥、也要有鬆弛感。能樸素地艱苦打工，也要體面滋潤地旅行。白天和黑夜、工作日和周末早就抹去了界限。

疫情製造更多的屈從，需要什麼嗎？我都可以喔，並且說出相應的台詞。所以叫年輕人走出「舒適圈」？Execuse YOU？舒適圈在哪？在北極圈嗎？

而我們這個世代，八小時上班八小時睡眠八小時歸屬自己，公式般的存活著，可年輕世代已經無法。想要做到這個、又不想犧牲那個，滿腦子斷捨離、卻又不甘勾勾迪。

因為不是真實的理解，而是居高臨下的評判，只會讓年輕人徒增痛苦，於是今日世代和親子之間的代溝絕對不在路邊了，而在太平洋彼端，馬里亞納海溝那樣的級別。

結果。身為父母的同輩，一直在等待孩子給他們一句感謝，好多的年輕人卻真誠等待，父母能給自己一個道歉。

作者為文學奬得主

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