桃園雲豹職籃啦啦隊「Leopard-Girls」（電豹女）成員林宛璇（Wendy），擁有甜美臉蛋與175公分的高䠷身材，擄獲大批粉絲的心，目前與百萬網紅團體「反骨男孩」成員孫生穩定交往的她，經常在社群媒體曬出「養眼福利照」寵粉。而昨日她便曬出2023年的部分年曆辣照，火辣的造型令網友大噴鼻血，還懷疑她是否走光。

Wendy昨日於社群平台上發文，為推出的2023年性感年曆宣傳，在公開的照片中，只見Wendy化身性感女畫家，穿著一件超低胸的牛仔細肩帶吊帶褲，站在畫布前併看向鏡頭，而吊帶褲裡疑似什麼都沒穿，只她無論是單邊滑落還是側身，火辣的渾圓雙峰、S級性感曲線及白皙長腿立即一覽無遺。她還在胸口貼上白色的愛心遮擋，引發網友無限遐想，懷疑她是否因為露點才放上貼圖。

而面對網友擔心，Wendy也出面解釋當下都有貼胸貼，因此不擔心走光，並強調「放心啦，不拍露三點的，那太誇張了」，她也完全不擔心男友孫生會生氣。但網友看到後還是紛紛留言「誠意有點太滿，孫哥醋意爆發」、「又要上新聞了」、「這側面….」、「萬惡的愛心」、「超級性感，好美喔」、「衣服穿起來 都炸出來了」、「這是不對的，應該把心心拿走」、「流量密碼」、「姐好辣」、「模特兒身材果然不是豪小的」、「羨慕孫生」，吸引超過3.1萬人按讚。