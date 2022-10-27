國民黨基隆市長候選人謝國樑近日回顧參選以來，拋出的許多政見，他昨(26)日在臉書表示，他認為現階段基隆最急需解決的問題就是「在地就業」，因此提出4大就業基地規劃，目標要提高基隆在地就業機會。

謝國樑在臉書詳細說明4大就業基地規劃，首先是「北北基科技廊帶」。謝國樑表示，他將打造基隆科學園區成為內湖科學園區的替代方案，串接內湖科學園區與汐止科學園區成為「北北基科技廊帶」，再加上重整活化六堵工業區、大武崙工業區二期、北台科技園區，這四大就業基地，結合捷運廊帶的規劃，目標大量提高基隆在地的就業機會。未來基隆年輕人可以在地就業，加上企業主的租金負擔等固定成本降低，可以開創勞資雙贏的局面。希望未來基科是以矽谷蘋果（Apple）、思科（Cisco）等科技園區的模式，努力爭取科技廠商，尤其是企業營運與研發總部能進駐基科。

謝國樑也提及「捷運站體TOD」，他說未來基隆捷運不但是基科的交通工具，包含捷運站體TOD，以及沿線都市規劃的整體開發，累積基隆容積央行的成長，打造基隆幸福基金，投入公益領域，打造成為亞洲最有愛的城市。「廠區轉型」的部分，謝國樑說未來還要重新規劃六堵科技園區與大武崙工業區，將現有的老舊鐵皮工廠翻新立體化，類似遠雄在汐科的U-Town，並預計立體化後的六堵科技園區與大武崙工業區2.0，以及北台科技園區。謝國樑表示，透過重新設計規劃，未來北台科技園區也將提共基隆人大量工作機會。

最後，謝國樑認為要改善基隆的困境，新的市長必須要有新的思維。基隆的未來要的不只是串連北北基科技廊帶，還要強化基隆的在地能量做為基礎，並同時結合捷運廊帶的開發，提升基隆競爭力，注入更多年輕的能量，將優秀的人才留在家鄉。