《小姐不熙娣》邀請到５位近年鮮少在節目上露臉的來賓，包含丫子、牛爾、小８、梁正群及邱慧雯。（東森提供）

小S（徐熙娣）主持的東森《小姐不熙娣》製作人B2為考驗她的記憶力，以「S姐好久不見！妳還記得我嗎？」為主題，邀請到5位近年鮮少在綜藝節目上露臉的藝人。而錄製這集內容時，恰巧是小S確診康復後不久，她直呼：「我現在確診後腦霧有點嚴重，我真的很沒有把握耶，萬一認不出來的話不就很尷尬。」

節目中，某位來賓登場前的提示「曾經我也以為會跟妳說的一樣嫁不掉」，讓小S忍不住驚呼：「我竟然會詛咒別人嫁不掉？」那可能是她男性化或個性太囂張之類的。來賓出場後揭下面具，小S秒認出她就是前幾年退出演藝圈、且已結婚生子的丫子。

小S見到她立刻送上溫暖的擁抱，卻也不改一貫幽默主持風格，打趣地說：「我差點說小炳妳幹嘛扮女裝啊。」丫子笑回：「我以為妳會說海怪之類的，而且小炳比較帥，我覺得我比較像大炳。」小S聽了傻眼：「妳不要一直說在天之靈的好友好不好。」反應超爆笑。

在節目中，丫子透露當初一聽到這個通告時是拒絕的，坦言脫離演藝圈太久，怕不知道還能分享什麼故事。小S笑說：「妳就聊以前上我節目的事情呀。」丫子才開始侃侃而談，表示當時羅姐說她將來一定是好媳婦，而現在的她婚姻非常幸福，公婆也很疼她，說著說著卻突然話鋒一轉，「但我現在應該已經被黑掉了，因為跟婆婆生活習慣不太一樣，就是兩個陌生人。」她講到這才驚覺自己好像說錯話，反問小S：「婆媳是陌生人對不對？」小S一聽馬上秒回：「我跟我婆婆就是最好的閨密啊！」