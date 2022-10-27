立委陳椒華今質詢數位部長唐鳳，數位部資安用人狹隘，多位主管來自台科大，質疑是國安會諮詢委員李漢銘一手主導，不是唐鳳所能控制。唐鳳強調都是用人唯才，立委或是社會各界有專業人才推薦都歡迎。

陳椒華指出，數位部的資安用人狹隘，多位主管都來自台科大，用人狹隘搞小圈圈；資通安全署副署長鄭欣明是台科大資工系借調，電信技術中心董事長吳宗成是台科大資管系特聘教授兼任，資訊工業策進會執行長卓政宏曾兼任台科大資工系副教授，台灣網路資訊中心董事長李育杰也曾任台科大資工系教授。

陳椒華也質疑部分人事也有外行領導內行之嫌，像是電信技術中心副執行長李重志，是政大的「民族系博士」，李育杰則是應用數學專長。她質疑李育杰過去主導TWSIC（資安研究與教學中心）計畫，卻把資源集中在台科大，無法有效培育優秀資安人才，不宜再重用他，以免重蹈覆徹。

國民黨立委謝衣鳳也拿出一份交通部先前給予資策會執行長卓政宏兼職的聘書，聘僱卓政宏擔任財團法人鐵道技術研究及驗證中心董事，數位發展部數位產業署長呂正華指出，卓政宏現在的兼職，都是之前資策會在經濟部轄下時就已經核准，而公務人員兼職也有一定規範。

此外，數位部的辦公室也受到關注，數位發展部目前租用新光大樓部分樓層作為中繼辦公室，國民黨立委傅崐萁質疑，中繼辦公室為何還要花3千多萬裝潢？唐鳳剛就職就要花大錢，為何不能一開始就找長久使用辦公處？

唐鳳解釋，財政部國產署規畫在華光特區設置新辦公廳舍，算是較長期的用地規畫，但在完工前需要辦公室辦公，由行政院公開招標，新光大樓第一期租約從這個月底到明年底，可續約，目前剛裝修完，明天將進駐70幾位員工，主要給產業署辦公使用。

至於裝潢經費問題，唐鳳解釋，因為新光大樓交屋時是空屋，連家具都沒有，所以才需要裝潢；他也提到，目前數位部實際編制598人到明年底，但最大員額數為976人，若未來編滿，導致辦公地不適用，會再尋覓適合的中繼辦公室。