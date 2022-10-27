萬聖節將至，新北市長侯友宜競選總部「HOUHOU青年基地」本周六起，將展開連續3天「萬聖節風格日」。侯選辦發言人陳柏翰表示，活動期間若穿戴萬聖節元素裝扮、或姓名中有「萬」或「聖」其中1字者，則可獲得限定款「友宜麥芽棒棒糖」一支，數量200支，送完為止。

「HOUHOU青年基地」位於江子翠捷運站3號出口，自10月29日至31日起，在青年基地空間拍照、打卡者，就能獲得「卡滋爆米花派對分享包」一包；青年基地開放後已吸引不少年輕人和親子前來休憩遊玩。

陳柏翰說，平時到訪者，只要拍照打卡即可領取飲品、友宜扇及拍立得底片，此次於萬聖節期間特別舉辦「風格日」活動，除將青年基地佈置成「萬聖風」，也歡迎市民朋友穿戴萬聖裝扮前來，領取限定限量款小物，一同歡渡萬聖節。

陳柏翰表示，青年基地接下來還有適合親子及青年朋友的系列活動將陸續登場，如邀請新北在地幼教動畫明星「FOOD超人」在11月5日、19日下午3點有半小時的說故事活動，只要在現場打卡分享，就可以與FOOD超人合拍拍立得。

陳柏翰說，青年基地也將於11月3日、10日及17日晚上7點至8點舉行全齡都能報名參加的運動課程體，報名詳情可至「HOUHOU青年基地」洽詢，歡迎所有市民朋友相揪前來，在舒適空間共享快樂時光。