台北市長柯文哲批評陳時中在防疫後期開始有「大頭症」；「擋BNT疫苗這件事，我絕對不原諒他。」，陳時中今說，「我的頭不算小」；對於高端疫苗二期中資合作，他說，「我想所有東西，國有國法，都是照著法來行事，那金管會好像也有在調查，那就一切依法辦理就好」。

民進黨台北市長候選人陳時中今日到吳興市場掃街拜票受訪，提到台北市長柯文哲團隊，他說，一個團隊裡面，相關同仁很重要。專業能力很重要，市府的同仁都具備專業的能力」。

他也批評柯文哲，「現在就缺乏那個領導的風格，把人都罵走。就好像他自己在講我背後站著很多人，我都靠背後站的人」。

他說，「對，我需要我背後站很多人，我需要一個團隊大家一起做事情」。這個團隊從以前在防疫開始，到他離開，一直站在他背後，到現在也是在支持他。

他說，至於柯市長的背後都沒有人。「他自己講他要做他也可以做得更好。可是一個人沒多厲害啦，大家做夥做才厲害」。