九合一選舉倒數一個月。無黨籍桃園市長候選人鄭寶清今（27）日前往桃園市新屋區掃街，他提到，新屋是桃園最大的米倉，93%的土地是農地，剩下的7%包含廟宇、道路、公園、學校、工廠、住家，是桃園發展相當緩慢的地區，但他承諾，未來會在「兼顧自然環境下，將新屋發展為移居宜住的好地方」！

鄭寶清指出，桃園市政府近4、5年，加上農委會編列補助的預算，共計耗費了17.6億在舉辦新屋農業博覽會及其相關活動上，但這些預算下的活動「是否有帶來實質的農業發展產值與觀光效益，是否對農民收入有直接的增加及家庭生活有所改善，是否為新屋農業發展帶來直接有效的正面效益」，這些都是政府需要通盤檢討的。

鄭寶清直言，政治是長遠的，新屋目前需要的是全面且永續的發展計劃，而非短視近利、無謂的燒錢活動，他期盼未來政府能對症下藥，從現實面務實地來照顧好新屋的農民，改善他們辛勞的生活。

鄭寶清表示，他的政策四箭就是希望透過政府的力量，達到「幼有所長、青有所用、壯有所成、老有所養」的和諧社會，讓小孩可以平安長大，做國家未來的主人翁；讓青壯年願意在桃園紮根，帶動創新經濟的新動能；也讓長輩有所照顧，「政府來幫忙家庭孝順長者」。