民眾黨新竹市長候選人高虹安遭綠營指控論文侵權，資策會25日已向台北地方法院提起自訴，控告高違反「著作權法」，並發出聲明指她不當兼職。無黨籍台北市長候選人黃珊珊則聲援高，痛批資策會本應是造福國家的機構，卻因選舉而淪為政黨打手，這是國家的悲哀，也可見政黨為了求勝的不擇手段。

黃珊珊今（27）日在臉書發文表示，資策會指控高虹安兼職未報備，問題是，科智公司的工作，正是高時任資策會的上司所指派的工作，證明從頭到尾知情，且高也未領科智任何薪水。

黃珊珊強調，她一直相信，凡走過必留下痕跡，資策會Youtube頻道上，仍放著高虹安代表科智參加比賽的影片，這被網友找了出來，成為了資策會明明知情的最好鐵證。這證明努力的人終究會被看見，也證明任何顛倒是非的言行，最終也必遭反噬。資策會的走鐘，代表政黨為了求勝不擇手段，讓作育科技人才的搖籃變成選舉打手，將過去辛苦賣命、功績實在的員工，抹黑成罄竹難書的罪人。

對此，黃珊珊痛批，本應造福國家的機構，卻因選舉而淪為政黨打手，這是國家的悲哀，也是人民對於政府失望的開始。眼見這種鬧劇持續上演，人民要如何相信民主進步？黃呼籲，11月26日前，她希望大家認真檢視每個候選人的政見與核心思想，並觀察他們，在選舉變成烏賊戰時，是否曾經挺身而出，守護社會的道德良知，或是不發一語享受政治紅利，甚至落井下石；如果大家厭惡這種政治文化，請站出來，用手中神聖的一票，結束這一切荒謬。