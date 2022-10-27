長得好看通常能帶來很大優勢，也能給人有好印象，不過即使長得好看，內在也要跟著充實，才不會相處久了讓人生厭，《科技紫微網》運勢專欄指出，金牛座、天秤座、處女座擁有讓人看起來順眼的魅力，也會打扮充實自己，愈成熟愈有獨特的韻味。

▍金牛座

金牛座的人膚質都很不錯，具有膚色白皙的氣質之美，像奧黛麗赫本就是好例子；但金牛座有一個缺點就是太貪吃，很難管住自己的嘴，若是骨架較大，發福起來就會有虎背熊腰之姿，只要能管住自己的口慾，認真運動做好身材管理，每一個金牛座都可以散發出獨特的魅力。

▍天秤座

天秤座從裡到外都講究平衡之美，身體各部分的線條流暢，非常有氣質，讓人看了就有好感，天秤座同時也是時尚專家，很喜歡打扮，即使先天條件不夠好，也能透過服裝、髮型、妝感等外在條件的營造，形塑出個人獨有的魅力。

▍處女座

處女座的外貌很容易被低估，在占星學上，處女座是陰性氣質較明顯的星座，這種氣質反映在外貌上，五官並不深邃，卻有種內斂的美感；處女座大多喜歡照鏡子，會仔細審視自己，琢磨還有哪些地方可以改善，他們會認真護膚，認真管理身材，這份自律可不是任何人都能做到的，先天的美會隨著歲月的流逝衰敗，而後天努力的美卻會越來越有韻味。