彩繪的區域包括中線跳球區以及兩端的禁區，皆由彭雄渾即興創作。（林口區公所提供）

籃球場更添時尚味！新北市林口區仁愛籃球場日前完成球場改善工程，除了改善場地問題外，更邀請在地的國際品牌首席設計師雄渾到場進行彩繪，預計今（27）日就可全數完成，彩繪位置選在中線跳球區及2端禁區，讓球場上增添繽紛色彩。

林口擁有龐大的年輕族群，加上社會提倡運動健身的風氣盛行，因此林口的西林及仁愛籃球場一直是當地民眾喜愛的籃球場地，但也因爲使用率高，使得籃框損壞、壓克力球場出現多處龜裂等問題，因此在地里長建議改善後便開始規劃設計，除新北市民政局及議員蔡淑君補助改善經費外，也引薦知名品牌設計師彭雄渾與林口區公所合作改造籃球場。

彭雄渾表示此次創作的理念為「陽光、熱情、有活力」，除了是自己一直以來創作的創作風格外，也貼合了籃球場給大家帶來的風格，在確定要與林口區公所合作一起改造籃球場後，公所也多次前往工作室，共同商討藝術作品呈現方式及使用位置等細部事項，原本選定藝術作品呈現位置為籃球場中央跳球區，在經過實地多次場勘及自身創作經驗後，為了讓作品的呈現更完整，決定加碼多繪製2處禁區，更特別訂製了精選的顏色進行彩繪。

新北市林口區公所經建課長鄭舒文表示，林口西林及仁愛兩處球場使用率一直都十分高，為了提供民眾更好的使用環境，因此於今年初開始規劃改善計畫，而西林籃球場在以前使用上就常接到民眾反映地面會出現裂縫，透過這次的改善工程進行更深入的調查，調整了整體球場的配置設置伸縮縫，希望之後能大大改善問題，也將籃球柱改成活動式球架，籃板採強化玻璃，籃框結構與籃板分離，減低使用耗損。

新北市林口區公所區長藍品畯表示，林口是個很年輕有活力的地區，十分感謝彭雄渾老師豪邁答應無償與公所合作推動這個案子，為這兩處籃球場增添藝術的風采，仁愛籃球場今27日就會完成畫作，不久後即可開放民眾使用，而彭老師也將繼續為下一個西林籃球場增添不一樣的風姿。