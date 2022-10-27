彰化縣長王惠美上任後，積極推動多項重大交通建設，包括捷運、鐵路、公車轉運、增加路線等，而為了方便管理與加通交通發展，彰化縣政府成立「交通處」。（吳建輝攝）

彰化縣長王惠美上任後，積極推動多項重大交通建設，包括捷運、鐵路、公車轉運、增加路線等，而為了方便管理與加通交通發展，彰化縣政府成立「交通處」，27日在王惠美等人的見證下，正式揭牌成立，王惠美說，交通是建設之母，期待更專業的分工與整合，能加速彰化交通發展的新願景。

彰化縣政府首設「交通處」，將由原工務處副處長許俊宏擔任代理處長，未來分散在工務處、城關處、警察局等交通相關，都將由交通處進行處理，包括工務處的交通規劃科及交通工程科，還有城關處的公共自行車業務，以及警察局交通隊的號誌、道安聯繫會報等業務。

王惠美表示，為了實現一軸一環雙樞紐的憲政願景，上任後積極爭取包括彰化市鐵路高架化、台中捷運路線延伸到彰化，並完成鹿港捷運線及彰南捷運線的可行性評估，經議會同意後持續向交通部申請，期盼未來成功爭取，讓彰化成為全民移居的好環境。

除了軌道建設外，都市停車問題也在彰化、員林、鹿港、和美、北斗開辦路邊停車收費，興建彰化後站、延平公園、員林三和公園停車場，還有籌建8大生活圈，7大公車轉運站，並新設10多條市區公車路線，還引進34輛電動公車。

王惠美強調，未來包括東彰道路北段、南延段新建工程、大埔截水溝堤岸道路拓寬工程、洋仔厝溪堤岸道路拓寬改善工程等陸續發包完工，讓彰化交通建設大躍進，因此包括未來包括工程、教育、執法、宣導及監理各層面的改善策略，都需要專業團隊，相信未來交通處成立後，能為彰化創造更友善、完善的交通環境。

代理處長許俊宏表示，交通處組織架構分為3科，包括運輸規劃科、交通管理科、交通工程科，編制員額為20人，成立交通處主要為未來彰化交通發展，除了現有相關交通科目之外，江著重於軌道建設、提升公共運輸效能方面，交通處所有同仁有信心，能建立彰化縣便利交通路網，創造更好的經濟發展與美好生活。