福斯集團在周三宣布，不再投資自駕公司Argo AI，集團對自動駕駛的努力，將聚焦到既有的與博世(Bosch)和與中國的地平線機器人的合作。

並且福斯品牌的商務車將尋求新的合作夥伴，電動商務車ID. Buzz的原型車也在測試中。

福斯集團的軟體部門Cariad最初在今年一月宣布與博世的合作關係，並預計在2023年產出首批成果。

福斯是在2019年對匹茲堡的Argo AI進行26億美元投資，福斯還以5億美元的價格從福特手中購買了Argo的股份。該新創公司一直是由福斯和福特汽車(Ford)共同控制。福特是在Argo AI成立後不久，率先進行了首次投資。

Argo AI也在周三宣布關閉，一些員工將遷移到福特和福斯。此突顯出一問題，即自動化駕駛的大規模部署時間，比2019年當初業界所預測的更為遙遠。

福特財務長John Lawler周三指出：「很明顯的，實現獲利，以及全自動駕駛的大規模推廣，還有很長的路要走」。

汽車業專家Evangelos Simoudis說，福特、通用等公司開始意識到，它們需要在更長的時間加大投資；人們從來都不清楚，自動駕駛的財務回報會是多少。「預計我們會看到更多這樣的決定」。