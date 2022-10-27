俄羅斯招募接受美國及其盟友訓練的前阿富汗特戰隊

美軍去年在混亂中匆匆撤守阿富汗，被留下的當地特戰隊員如今已改投俄羅斯懷抱，在烏克蘭利用美國和盟國特戰隊訓練他們的方式作戰。

據《動力》（The Drive）網26日報導，美軍去年撤離阿富汗後，有成千上萬阿富汗前部隊逃往伊朗，而其中約有5,000名特戰隊員。身為阿富汗國民軍末代特種作戰司令部前司令的阿里扎伊（Haibatullah Alizai）說，由於伊朗為他們和家人提供收入及安全保障，他們已接受招募。

阿里扎伊說，1名阿富汗特戰隊指揮官告訴他，伊朗境內的一些前阿富汗部隊正準備為俄羅斯而戰，而還有為數不明的部隊已在烏克蘭戰鬥。他強調，俄羅斯有前阿富汗部隊，尤其是特戰隊幫忙打仗，對莫斯科來說是大加分，而阿里扎伊的說法證實了《外交政策》（Foreign Policy）雜誌網25日的報導，

「這些部隊對西方戰術瞭如指掌，近20年來，由於他們經驗十分豐富，知道在地面使用的技術裝備，也知道怎麼打仗，」阿里扎伊說，「這些特戰隊是天天在阿富汗每個地方、每個方向、每種狀況和每種天氣下都在戰鬥的部隊之一。」