國民黨高雄市長候選人柯志恩舉行的「廟口金能講」系列活動，已經到過岡山、鼓山、鳳山、旗山區，她說「也算是完成另類的四山開講」；至於11月份活動，她昨(26日)在臉書向大家報告，不只到廟口，更要到街邊、到路口，大路小路，任何能有高雄鄉親在的地方，柯志恩都會去，「這是大港女兒的氣魄，這更是柯志恩的承諾！你挺柯志恩一分，柯志恩就拚十分回報給您」。

柯志恩指出，非常感謝遠從新竹來的立法委員林為洲，昨特別到旗山，林是在立院和黨部的好戰友，也正在參選竹北市長，感謝他仗義助陣，不遠百里而來，希望所有竹北的鄉親能力挺這樣一位優秀的城市管理員！而柯也說，上次到旗山，正好是跟高雄市議員林義迪一起關心蕉農的災損，林義迪勤走基層，服務非常扎實，也很關心大旗美的發展，希望鄉親，一定要力挺國民黨在大旗美選區唯一提名的林義迪。

柯志恩談到，高雄市山地原住民議員候選人葛姵瑩是我們第十三選區山地原住民議員的候選人，秉持不多說，做就對了的態度，關心族人權益，懇請所有族人唯一力挺。另外，她也預告，今(27日)在大寮中保亭廟，將是10月份的最後一場廟口開講，誠摯邀請所有高雄鄉親們，一起來聽歌聽講吃爆米花，讓感動出自巷仔口。