近年高雄蓬勃發展，公共工程與房屋建案如火如荼進行，建築過程中不免塵土飛揚，導致空氣汙染，高市府環保局針對營建工程，推廣採用智能管理空汙防制方式，輔導業者建構多元化的智能監控系統，進而提升營建業者自主即時應變能力，有效控制空汙問題。

環保局表示，他們透過「業者自律」、「公私協力」與「政府加強稽查」管理模式，積極推動業者完成多項新形態的防制作為，如全台獨創高空噴淋裝置、水覆蓋防制工法、霧砲機運用以及建置多元化監視系統等創新措施，更導入微型感測器智能監控應變機制，縮減業者及時應變的反應時間，避免汙染區域擴大。

環保局長張瑞琿表示，營建工地是高雄地區空汙來源的一部分，市府積極輔導業者以智能化方式，提升業者自主管理及應變能力，並推廣多項創新防制作為，將整提防制效果由60％提升至80％，並期許透過防制新模式，促使業者從「自」理到「智」理，讓高雄的營建工地汙染減量。

環保局表示，透過新型態防制作為，成功讓11處智能工地每年減少640公噸粒狀物汙染量，充分展現營建工程「智」主管理新模式。《營建工程空氣汙染防制措施管理辦法》將於今年11月1日正式上路，環保局已召開多次法規說明會輔導業者，提醒營建業者務必依新法執行空汙防制。

振美建設有限公司總經理翁志賢表示，環保局提供許多新想法，讓他們的營建工地朝更環保的方向前進，以智能監測系統創造友善環境的作為讓周邊鄰居都相當有感，大家都給予營建工地相當正面的評價，智能監測系統成功創造政府、建商、周邊鄰房3贏的局面。