國發會主委龔明鑫今（27）日表示，台灣在全球半導體產業扮演非常關鍵的角色，沒有一個國家可以取代台灣，若半導體「去台化」，則世界將停止運轉。

龔明鑫今天在立法院經濟委員會答覆多位立委時，做上述表示。多位立委表示隨著美國晶片法案施行後，近日科技界非常擔心半導體「去台化」的問題，國發會有何評估？龔明鑫表示，他不會擔心這個問題，他說，台灣在全球半導體供應鏈扮演非常關鍵性的角色，例如在晶圓代工的全球占有率逾60％、封裝測試占比也逾60％，全世界沒有一個國家可以取代台灣，若半導體「去台化」，全世界幾乎會停止運轉。

龔明鑫在答覆立委詢問時多次強調，在半導體供應鏈上，沒有台灣則世界將停止運轉，他也指出，由於美國晶片法案加強對大陸晶片的管制，現在反而有一些企業開始有「去中化」的現象，如果在這個時間點，我們把優秀的人才、相關產能移回台灣，反而可以化危機為轉機。