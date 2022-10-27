挾著米蘭、慕尼黑新航線加入營運及倫敦、巴黎、維也納航線增班，長榮航空（2618）總經理孫嘉明表示，第四季客運將呈現月月高，旺到年底。2023年再新闢菲律賓克拉克航線，預計2023年中，不含兩岸航線，營收將有望恢復疫情前的九成榮景，疫情後將躍升為國籍航空的北美及歐洲線客運雙冠王。

孫嘉明26日在米蘭開航晚宴前對媒體指出，兩年前新冠肺炎疫情攪局，讓長榮航米蘭直飛航線停擺，目前我國跟隨世界腳步國境解封，長榮航已在25日順利開航米蘭，每周二班。

孫嘉明指出，長榮航歐洲線若加計11月開航的慕尼黑，合計6個航點，每周飛航30班，北美市場也同樣有6個航點，目前每周50-51班，疫情前為北美線每周85班，旺季為每周90班，由於中轉旅客需求激增及克拉克航線加入營運，2023年5月北美航線將恢復疫情前水準，是國籍航空的北美及歐洲線客運雙冠王。

歡慶此次開航，孫嘉明特地選米蘭遠近馳名及能代表這座城市的歷史古蹟「賽爾貝羅尼宮」舉辦開航晚宴，共同歡慶重要時刻。

孫嘉明表示，為了讓兩國民眾雙向交流及吸引中轉旅客，長榮航也邀請義大利媒體團將搭乘直飛航線，深入台灣的熱門觀光景點、品嚐知名美食及介紹熱情的台灣文化，對義大利民眾強力宣傳台灣，米蘭直飛航線絕對能加強台義的經貿、旅遊交流。

談到長榮航的營運展望，孫嘉明以「人潮漸漸到、客收月月高」強而有力的10個字，表達客運一路旺到年底的看法。

以25日開航的台北米蘭航班為例，除首航班去回程皆客滿，至年底的訂位狀況超過八成，倫敦、巴黎、維也納等航線因市場需求而增班，日本航線訂位倍增，第四季客運將月月高。法人估算，10月長榮航客運業績將比9月成長超過兩成，突破40億元。

孫嘉明表示，自從6月15日桃機恢復中轉，北美航線旅客快速回流，目前每周為50-51班，因看好菲律賓的中轉市場，2023年5月將開闢克拉克航線，有了新航線加入，同一時間北美航線將恢復到疫情前的航班水準。整體而言，全航班至今年底可恢復到疫情前的五成水準，2023年中就可恢復到八成，若光看營收，扣除兩岸航線，2023年中就可恢復到九成水準。