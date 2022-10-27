「呆萌女神」元元（吳婕安），擁有甜美臉蛋及凹凸有致的兇猛身材，IG吸引超過98萬人追蹤，近日推出寫真集的她，曝光多張大尺度隱藏辣照，讓網友看的鼻血直流，不過卻傳出「寫真年曆」的購買平台疑似發生錯誤，讓她附上一張「裸泳」照親自解答，立刻引起所有人暴動。

元元表示聽到「寫真年曆」快要完售的好消息時，感到又驚又喜，立刻向還沒購買的粉絲喊話：「大家一定要收藏我的這本年曆」，對於有人提問為何每人限購一本?她也做出解釋：「公司發現是後台設定錯了，很多人以為賣完了，但還可以買到喲」，接著強調：「最後囉～賣完不會再再版」，希望所有人不過錯過收藏寫真年曆的機會。

元元也隨文附上一張養眼照，只見她對著鏡頭露出招牌呆萌表情，瞬間融化不少粉絲的心，不過更搶盡目光的是疑似上半身全裸泡在泳池裡，一對胸型弧線露出半截在水面上，讓人充滿無限遐想空間，對此，網友紛紛留言：「15歲元仔犯規了」、「色色的，好喜歡」、「這角度拍攝真的好邪惡」，但她最後也不忘強調：「這張有穿泳衣，但感覺很像裸泳」。

元元日前在IG限時動態宣傳新書時，曬出一張只穿內衣滾床的照片，沒想到有眼尖網友發現疑似露點，對此，元元打上充滿納悶的問號，直說：「很常收到類似的訊息，回覆一下，拍攝都有做好防護喔，謝謝你們」。