民進黨新北市長參選人林佳龍目前確診隔離中，但在確診前他仍馬不停蹄跑行程，昨日林佳龍曾與民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵一同到草嶺古道騎自行車，林佳龍26日在臉書自曝，最有趣的安排是兩人高舉寫有「高潔」、「誠信」以及代表兩人的「龍淵」之劍，宣示共同發展的決心，林佳龍說首都圈不只是北北基桃，也包括宜蘭。

林佳龍26日在臉書指出他和江聰淵到草嶺古道一起騎自行車一事，並推薦大家疫情後的觀光第一站到東北角。林佳龍說這裡有綿延九十公里的海岸線，更有草嶺古道、淡蘭古道，有舊鐵道和平溪鐵道，是世界級的旅遊目的地。林佳龍提及擔任交通部長時，就跟江聰淵推動台62線從瑞芳延伸到宜蘭頭城，也接上國道五號，透過海岸公路的分流，讓大型車不用和自用車爭道。

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林佳龍也表示，未來要推動古道、鐵道、自行車道「三道」觀光策略。首先，草嶺古道和淡蘭古道是國家七大綠道之一；鐵道部分，上半年交通部已經發包預算來升級三個國家級鐵道支線，各有20列觀光列車，包括平溪支線、內灣支線跟集集支線；而自行車道有專業車道也有休閒車道，現在有環島一號線，未來更要在大東北角找到一條跟混合車道分開的自行車道。

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此外，林佳龍說昨天最有趣的現場安排，是他和江聰淵高舉寫有「高潔」、「誠信」以及代表兩人的「龍淵」之劍，宣示共同發展的決心，首都圈不只是北北基桃，也包括宜蘭，「我也要呼籲新北市的宜蘭鄉親，如果戶籍還在宜蘭，記得返鄉投票支持江聰淵，讓我們雙雙當選來共同實現政見！」