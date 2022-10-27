民進黨桃園市長候選人鄭運鵬遭踢爆在大陸經營公司申請專利時國籍使用中國台灣，桃園市長之戰遭外界認為是「抹紅大戰」，對此，民眾黨桃園市長候選人賴香伶說，藍綠雙方陣營議題操作圍繞在中國或是抹紅、抹黑議題，一天拋一訊息讓市民認為已經是肥皂劇，大的政黨還是習慣以這樣的方式在最後30天想贏得勝選，這是對桃園市民最不尊重的地方。

賴香伶說，如果藍綠陣營還是習慣用抹紅、抹黑議題，來忽略她所提出的3日內回應政策辯論邀請覺得很可惜，對他們是否真心想為桃園市民做事有很大的疑問，桃園市民還是要比較理智來看待，現在議題操作上已經跟中國或是抹紅，商業性、政治性議題也好，都無助於大家去選擇一個好的桃園市長，因為在地方城市治理中，這件事雙方陣營都不願意說明真正內容，就是一天拋一個訊息讓市民們認為這已經是一個肥皂劇，市民們對於選舉的熱情或是候選人政見更不想看。她說，現在變成藍綠雙方只用基本盤來對決選舉，雙方都要負最大的責任。