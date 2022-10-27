台中港震大金鬱金香酒店，預計11月9日試營運。（圖／震大金鬱金香酒店提供）

國內新冠疫情趨緩，全台飯店一家一家開，下半年度陸續開始多間試營運，台中港在港市合一思維下，推動「台中港2.0計畫」，結合生態觀光園區，還有三井OUTLET二期擴建，這裡將打造海線娛樂、消費、購物的中心樞紐；台中港特區首家國際品牌飯店震大金鬱金香酒店，預計11月9日對外試營運。

中秋過後年的腳步逼近！各飯店今年春酒尾牙提前開賣，將在11月對外試營運台中海線首家國際品牌飯店震大金鬱金香酒店，搶攻台中海線尾牙春酒商機，主打無國界中式料理的海悅廳，2022年12月1日到2023年3月31日期間推出「鴻兔大展尾牙春酒」專案，空間可容納28桌宴席，周一至周四平日每桌8088＋10％起，周五至周日及節慶假日每桌1萬888元＋10％起。

早鳥優惠，凡11月15日前簽約付訂尾牙春酒饗宴者，超值大亮點每桌加贈價值NT$3000「珍饈龍蝦料理一道及紅酒乙瓶」限量贈送；主打歐亞Fusion料理的禾憶餐酒館亦推出主廚特製分享餐，適合10至20人Mini Party迷你派對專案，週一至週四每位NT$888＋10％起，週五至日每位NT$1088＋10％起，早鳥並贈雞尾酒暢飲。

鴻兔大展尾牙春酒專案內容(適用於5桌以上)，每桌贈送果汁無限暢飲、贈送精選紅酒一瓶、提供免費舞台、投影機、無線麥克風、摸彩箱，場地依訂席狀況，提最多1.5小時免費提前佈置或預演綵排、席間免費停車，停滿為止。

鴻兔大展尾牙春酒專案2022年11月1日起開放預訂，詳情及訂位可洽餐飲訂席04-26577001。

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