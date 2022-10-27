前國安會祕書長蘇起今（27）日示警，中國大陸對台和統強度減弱，非和統的強度會增加，台灣勿對「和平統一」幾字感到放心與鬆懈，並應為非和平統一做準備。對於2024年台美將進行大選，蘇起認為，這對台灣是很危險的關卡，希望在此之前，蔡政府要特別小心，不要給大陸任何藉口犯台。

台北論壇基金會今日舉辦「中共「廿大」：中國式現代化→政策初探、人事布局、對台政策」講座，蘇起於活動開始前接受媒體採訪時，作上述表示。

蘇起指出，美國虛化「一個中國」、對一中「越講越假」，說一套做一套，很多人已經不太相信。蘇起因此評估，大陸非和平統一的強度將增加，和平統一的調子越來越弱，這是針對美國對一中的虛化所做反應。

蘇起表示，許多分析認為大陸持續談論和統就沒事，但此心態是錯誤的，會誤導台灣百姓與政府，「台灣必須為非和平統一做準備」。

至於北京有無統一時間表？蘇起認為，2022至2027年是中共最可能對台動武的時間，這是習近平的第三任，也是他權力集中、對台思想集中、力量集中的階段，可能把台灣此一複雜問題解決掉，因此5年之內是台灣的危險期。

蘇起進一步說明，這5年剛好美國軍力還沒完成轉型，美國軍力還停留在打反恐作戰，都是航母這些很脆弱的武器平台，對中共的飛彈沒有防守能力，「美國根本沒有準備好防衛台灣」；美國軍力的轉型至少需要5年，此期間是台灣的危險期、美國的空窗期、大陸的機遇期。

因此，蘇起對未來5年最為擔心，呼籲台灣不要對「和平統一」這幾個字感到放心與鬆懈。另外，2024年台灣與美國都將進行大選，蘇起認為，這對台灣是很危險的關卡，希望在此之前，蔡政府要特別小心，不要給大陸任何藉口（對台動武）。

蘇起指出，過去幾年於蔡英文治下，台灣的改變讓大陸產生緊迫感，「過去像蚊子咬，現在變成虎頭蜂了」，美國加進來也讓形勢完全不一樣，「大陸會忍到什麼時候？」蘇起認為，習近平現在權力集中是為了做事，而台灣絕對是其中之一，而且重要性排列在前。

澳洲前總理陸克文日前提及，鼓勵蔡習進行對話，但也說九二共識不該成為對話的障礙。蘇起對此表示，九二共識本來就是當年國民黨與共產黨的互動基礎，民進黨有權利放棄九二共識，但是民進黨也有責任提出九二共識的替代方案，「提不出來就對不起台灣老百姓」。

蘇起批評，蔡總統執政至今已經六年都還沒提出替代方案，表示她根本不想跟大陸做任何的溝通；這是民進黨的錯誤與她的歷史責任，將來台灣有事就是蔡英文的責任。

蘇起也說，他完全可以了解民進黨為何不接受九二共識，所以大家不必再糾纏於九二共識上面，民進黨故意糾纏九二共識去迴避他的責任，這是政治手段、很無聊。