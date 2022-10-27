「二壘妹」江宛庭，近日上節目《綜藝大熱門》時提到「我現在立志要加入啦啦隊」，更表示最想加入的就是樂天女孩，當下主持人吳宗憲答應幫她介紹，昨(26)日就在於社群媒體發文，表示隔天就收到吳宗憲助理的通知，讓她非常感動。

2017年當時年僅15歲的江宛庭，受邀到亞洲冬季棒球聯盟球賽開球時，開球時竟投錯方向因此爆紅，進而獲得「二壘妹」的稱號，2019年江宛婷加入女團「Star Girls」發行單曲，並以女團身分出道。

近日，二壘妹江宛庭登上「綜藝大熱門」表示想成為啦啦隊隊員，而吳宗憲在看過她的表現後，答應她可以幫忙介紹，然而，她昨(26)日就在IG興奮發文寫道：「私訊被灌爆了啦！好多人都來問我，憲哥到底有沒有幫我安排啦啦隊。謝謝憲哥！謝謝大熱門！謝謝章魚！我那天回家後真的非常的興奮，但又感覺只是節目效果說說而已～，結果隔天憲哥助理就私訊我，跟我要資料，並且幫我安排面試！我真的很感動～～～！」

最後，江宛庭也激動表示，自己第一次體會到何謂喜極而泣，也覺得一路上很幸運且有許多貴人及朋友幫助，之後也會更加努力；然而，貼文一出許多網友紛紛恭喜她，更有網友大讚吳宗憲「說得到做得到」。