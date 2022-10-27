正值停牌期間，國巨（2327）宣布以新台幣214億元現金收購法國施耐德高階工業感測器事業部Telemecanique Sensors，併購的手筆僅次基美、普思。

國巨與法國施耐德電機（Schneider Electric；以下稱施耐德）今日同時宣布，雙方已達成協議，國巨將以現金收購法國施耐德高階工業感測器事業部Telemecanique Sensors，考量雙方議定之調整項目後，目前預計總交易金額約為歐元6.86億元，約當於新台幣214億元，惟實際價金將依交割日金額為準。國巨將取得Telemecanique Sensors相關的感測器業務及專利，以及Telemecanique SensorsTM的商標授權，此交易協議皆已獲得雙方公司董事會的決議通過。

Telemecanique Sensors是全球領先的關鍵機電與電子感測器設計、開發及解決方案的專業供應商。Telemecanique Sensors的2021年營收約為美金3.3億元（約當新台幣105億元），約有70％的營收來自於北美洲及歐洲等高階市場。Telemecanique Sensors憑藉超過90年在感測器領域的持續創新，已建構出多元化的感測器解決方案組合，包括高階極限開關、近接感測器和壓力感測器等。Telemecanique Sensors的產品廣泛使用於快速成長的IoT電子量測、工業自動化與基礎設施領域，其中包括進階電子量測、工業4.0及智慧建築應用等。

本次收購再度落實國巨持續聚焦高階利基型領域的營運策略，進一步拓展高度設計的產品組合，並提升國巨在全球利基型零組件解決方案供應商的市場地位。國巨公司創辦人暨董事長陳泰銘表示：「我們至感榮幸地歡迎Telemecanique Sensors加入國巨公司。此次收購，將成為國巨公司進一步鞏固在感測器市場地位的重要里程碑，亦將成為國巨公司在高階利基型市場成長的主要驅動力。我們將為客戶提供更全面性的產品組合，非僅限於傳統的被動元件，而是包括更廣泛應用的電子零組件。國巨公司的各式感測相關產品，未來將擁有超過6億美元的年營收表現，約占合併後公司整體年營收比重14％，我們深信這將是國巨公司未來持續擴展的重點產品之一。」

Telemecanique Sensors將受惠於國巨優質的全球銷售通路與製造工藝，進而成就其下一階段的成長動能。此外，憑藉著Telemecanique Sensors長期專注在B2B領域，以及其最先進的產品組合優勢，國巨將可透過創新的感測器解決方案的持續擴充，進一步擴展及深化與全球工規客戶的緊密關係。

施耐德電機董事長暨執行長Jean-Pascal Tricoire表示：「我們相信國巨公司的營運實力及企業文化，將支持Telemecanique Sensors實現其快速成長的雄心。國巨公司擁有豐富的國際購併整合經驗與優勢，將更進一步提升Telemecanique Sensors的產業專注，並發揮其無窮潛能的綜效。」

本次交易在施耐德員工代表機構完成諮詢流程，以及雙方各項準備作業完成及得到主管機關核准後，預計將於未來幾個月內完成，將為公司員工、客戶及股東創造更高的價值。

法國巴黎銀行（BNP Paribas）為國巨本次購併交易的獨家財務顧問。