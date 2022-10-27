臉書母公司Meta周三公布上季財報，由於業績慘淡，凸顯數位廣告市場疲弱導致業績表現低迷，受此打擊，Meta周三盤後股價狂崩接近20％，市值跌破3,000億美元關卡，寫下2016年2月以來首見。

Meta上季營收277億美元，較去年同期下滑逾4％，此為該公司連續兩季營收衰退，並且警告近期業績承受不利因素。上季淨利44億美元，此為連續第四個季度下降，也是該公司過去十年未曾有過的情況。

上季廣告收入272億美元，較去年同期縮減4％，但優於分析師預估的269億美元。

今年以來，這家社交媒體龍頭因面臨多方挑戰，市值已經蒸發超過5,000億美元。

Insider Intelligence首席分析師威廉森（Debra Aho Williamson）表示，對重量級社交媒體公司來說，目前是相當艱難的時刻，「在營收、用戶使用率以及經濟每況愈下等方面都面臨很大的壓力。」