研究顯示，接種新冠疫苗能夠降低染疫後的重症風險，不過患者仍會有咳嗽等不同症狀。最新英國統計研究顯示，染疫後的症狀可能和接種多少劑疫苗有關，其中完整接種基礎劑（通常是2劑）的患者，前5大常見症狀依序為喉嚨痛、流鼻水、鼻塞、持續咳嗽及頭痛。

接種疫苗如何影響新冠患者的症狀？

美媒CNBC報導，英國健康科學公司ZOE與倫敦國王學院（King's College London）、哈佛大學等研究人員等共同進行的研究顯示，染疫後的症狀可能和接種多少劑疫苗有關。

研究主要分析2020年以來超過400萬名透過應用程式「ZOE新型冠狀病毒研究」（ZOE COVID Study）通報症狀的患者，依照接種多少劑疫苗來分類。

結果顯示，完整接種基礎劑疫苗的患者，最常見的5大症狀依序為喉嚨痛、流鼻水、鼻塞、持續咳嗽及頭痛；只接種1劑疫苗的患者，前5大症狀為頭痛、流鼻水、喉嚨痛、打噴嚏及持續咳嗽；未接種疫苗族群前5大症狀為頭痛、喉嚨痛、流鼻水、發燒及持續咳嗽。

統計顯示，這三種族群常見的共同症狀包括喉嚨痛、流鼻水、持續咳嗽及頭痛，未接種疫苗患者較常出現發燒。

這份研究也發現，完整接種疫苗或是打過1劑疫苗的患者，症狀較少，症狀持續的時間也較短。

事實上美國疾病管制暨預防中心（CDC）2021年的研究就顯示，打過1至2劑疫苗的患者，和未接種者相比，出現發燒症狀的風險少了60%。

這份研究也發現，這3個族群已經鮮少出現呼吸急促、失去嗅覺等「傳統」新冠症狀，呼吸急促症狀在完整接種與未接種族群中分佔29、30名，這種結果可能和Omicron變異株有關。

不過這份研究並未計入患者感染哪一種變異株、哪些人是第一次染疫、是否打了追加劑等變因。