淡江大學22日舉辦新生盃籃球比賽，企管系、資圖系當天在比男子籃球，企管系1名男同學進攻時疑似遭敵隊阻擋，跌倒丟出球後失了得分機會，他起身就朝敵隊1名男子推擠，2人扭打成一團，影片瘋傳，網友說「打成蛋漿」、「這才是我要看到的新生盃」：校方坦承此事，將依校規懲處2名學生。

事發影片在Dcard上瘋傳，當時一名穿白色球衣的男子運球準備衝入球場上籃時，遭到敵隊黑球衣的男子側身阻擋，白衣男隨即跌倒、球噴出，但他起身後馬上找黑衣男理論並推了一把，對方也馬上還擊，2人在場邊扭打起來，遭其他隊友拉開制止，影片引起網友討論。

淡江大學企管系、資圖系比男子籃球，企管系1名男同學進攻時疑似遭敵隊阻擋跌倒他起身就朝敵隊1名男子推擠，2人扭打成一團，影片瘋傳。（翻攝自Dcard）

淡江大學企管系、資圖系比男子籃球，企管系1名男同學進攻時疑似遭敵隊阻擋跌倒他起身就朝敵隊1名男子推擠，2人扭打成一團，影片瘋傳。（翻攝自Dcard）

網友留言「打成蛋漿」、「淡江猴子出籠了」、「沒有火藥味的籃球比賽不叫比賽」、「這才是籃球比賽」、「新生盃也能打架」、「看不懂為什麼這樣就打架了」、「可憐，丟臉丟到校外」、「不愧是竹聯大老母校，果然名不虛傳」、「跨步不成？還是被防守方出腳絆」、「這間你意外嗎」、「藍衣不讓白衣不閃跌倒誰的錯」。

淡江大學校方回應，此事件是10月22日新生盃籃球賽男生組企管系與資圖系的比賽，體育處查證打架行為屬實，依校規已取消兩系參賽資格，企管系及資圖系111學年度禁止參加體育處所辦理之校內籃球競賽，2名被裁判判予奪權的選手也會依校規進行懲處，校方說期望各系同學能夠引以為鑑，勿因一已衝動造成個人及團隊權益損失。