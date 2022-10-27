張瀞云有「小鄧麗君」之稱。（MOMOTV提供）

洪榮宏與老婆張瀞接受《大雲時堂》李四端專訪。（MOMOTV提供）

台語歌王洪榮宏與老婆張瀞日前接受《大雲時堂》李四端專訪，意外談到洪榮宏年少曾被黑道砍傷、挾持至荒郊毒打的陰影；以及張瀞云曾離家出走，換來洪榮宏退讓和改變，夫妻攜手度過婚姻危機之過程。

洪榮宏7歲登台演唱，10歲灌錄唱片，19歲時以〈一支小雨傘〉成名，從小長期被嚴肅管教、學習音樂，個性追求完美主義，導致童年缺乏樂趣，張瀞云覺得他過去較有偶像包袱壓力，需要有趣的東西填滿生活，夫妻倆會彼此捉弄、製造驚喜營造樂趣，洪榮宏坦言，「其實我私底下是很活潑、可愛的，只是在外面比較矜持，不過現在我豁出去了」，意指打破偶包和憂鬱小生的形象，讓觀眾看到真實的他。

洪榮宏自揭造成憂鬱的傷痛過往，曾因太紅遭忌，被人用刀砍殺，身中4刀上社會新聞，內心衝擊之大，此後把自己禁錮，「我把心門關起來，之前被黑道押著唱歌，唱得很不快樂」，太太也發現他會做惡夢掙扎著，過去安撫時，洪榮宏突然兩手遮頭像防備一般，看得她非常心疼。

另外15、16歲與鄭進一搭檔餐廳秀，老闆為挖角兩人開了新的店給乾股，沒想到跳槽後，一次坐計程車趕場時，被黑道押至偏僻處毒打，下排牙齒被打到斷了一半，但之前不善表達，加上心門未開，而今因信仰之故敞開心胸，分享傷心過往，希望能助人走出陰霾。

而有「小鄧麗君」之稱的張瀞云也是年紀輕輕出道，因出身單親家庭，媽媽為養活好幾個小孩，從陣頭、白琴孝女做到電子花車，她18歲跟著媽媽加入陣頭，後來學習鋼琴，才有機會到鋼琴酒吧自彈自唱。夫妻倆相似的成長經歷，也彼此扶持，不過於公於私都在一起，婚姻備受考驗。

洪榮宏與小他11歲的妻子張瀞云結婚5年，坦言婚姻曾面臨危機，交往沒多久結婚，經歷連續兩年的巡迴演唱會，張瀞云要打理演唱事宜和家裡三餐，不僅如此，必須幫老公梳頭、吹頭髮及打理服裝。1年多前，壓力大到無法負荷，向洪榮宏求救遭拒，張瀞云跑回高雄娘家不接電話和LINE，後來洪榮宏藉由送花，加碼把下一檔演唱會的酬勞都給太座，也願意傾聽、退讓，兩人才慢慢和好。張瀞云則稱讚最近老公改變滿大的，「現在他會做家事，衣服也自己洗」，洪榮宏則許下「此生永不變」的諾言。