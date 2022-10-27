OPEN小將與LOCK小醬到場熱舞與民眾同樂。(童醫院提供)

OPEN小將與LOCK小醬到小兒科診間，為小朋友加油打氣。(童醫院提供)

台中梧棲童綜合醫院為提供到院病患或民眾便利購物需求，從梧棲院區啟用就邀請7-ELEVEN門市進駐，歷經約22年時間，這次再度全面整修裝潢，以OPEN!家族為主題設計門市，因應童綜合醫院創院51周年院慶重新盛大開幕。

童醫院指出， 開幕活動由童綜合醫院童敏哲總院長、研發創新中心歐宴泉院長、吳肇鑫副院長、李博仁副院長、鄭伯智副院長及統一超商主管共同剪綵；希望提供給病人與社區民眾更乾淨明亮的購物環境，以及舒適新穎的全新感受。

開幕更邀請OPEN小將與LOCK小醬到場與民眾同樂，透過熱舞表演活絡現場氣氛；另外也到小兒科診間與到院看診的小朋友進行互動，為小朋友們加油打氣，希望趕快恢復健康，小朋友與家長看到OPEN!家族感覺得很驚喜又高興，紛紛與其合影。

童敏哲表示，7-ELEVEN門市在醫院內設立有20多年了，今年重新整修擴大服務，希望提供更優質的購物環境，便利院內與院外的民眾，童醫院除了醫療持續精進外，也與廠家一同進步，照顧民眾身心靈全部的需求。