滙豐銀行今 (27) 日舉辦第四季線上投資展望說明會，根據滙豐銀行預期，2023年全球經濟不會出現全面衰退，但成長速度將會顯著放緩至1.8％。由於美國核心通膨居高不下，加上就業市場穩健，預料聯準會將持續升息至明年2月，聯邦基金利率將上調至4.625％的高峰，然後按兵不動。

為了應對衰退風險，滙豐對全球股票持偏低比重配置，把資金轉投債券和避險基金，並持偏高比重配置。在未來六個月，滙豐偏高比重配置全球債券，聚焦投資等級債券和優質新興市場美元企業債券。在全球股票組合中，滙豐偏高配置美國股票，減持歐元區及英國股票。

滙豐銀行預測，2023年全球經濟不會出現全面衰退，但全球國內生產總值 (GDP) 將從2022年的2.9％ 成長率放緩至2023年的1.8％，預料歐元區及英國將於今年第四季步入經濟衰退期。滙豐預計全球通膨盡顯頑固，全球平均消費物價指數將從2022年的8.4％ 高位稍微放緩至2023年的6.6％，因此主要央行明年降息的機會減低。

滙豐在第四季新推出的另一精選主題是「對抗通膨」，展示在通膨升溫的環境下，應對通膨風險的策略和投資機會。李勝凱強調：「通膨居高不下的原因之一是租金高昂，因此投資於美國多戶型住宅租賃具吸引力，預料物流資產的需求也持續穩健。全球能源和消費必需品股票受益於石油和天然氣價格走高和食品通膨，我們看好具有強大市場領導地位和強勁盈利的能源和消費必需品股票。」

李勝凱表示，在市場高度波動下，經常會製造出許多投資機會。首先，滙豐銀行建議保守的投資人可以考慮配置在中至短天期投資等級債券。