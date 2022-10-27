高雄食品展「高雄物產館」27日開幕！高雄市政府農業局精選年度具外銷潛力的農畜產品參加高雄國際食品展，於開幕式發表首度由農民團體主導研發的鳳梨纖維吸管，該產品符合聯合國2030永續發展目標（SDGS），經檢驗不含5P石化塑膠，並經過碳酸與酒精飲品的測試，耐用性更佳，也因為產地有原料來源優勢，成本大幅降低，市場潛力備受期待。

高雄鳳梨經歷2021年鳳梨暫停輸陸的危機後，在高雄市政府農業局的輔導下積極將外銷市場轉往日本、新加坡等其他國家，寫下亮眼成績，更積極輔導產地開發鳳梨相關加工品，研發鳳梨纖維吸管的新農果菜生產合作社將SDGs、ESG導入合作社營運思維，是少數從鳳梨葉賣到鳳梨果肉的農民團體，讓鳳梨的農業廢棄物-鳳梨葉也進入經濟體系，打造鳳梨產業的循環經濟。隨著世界各國「減塑」措施陸續推出，鳳梨纖維吸管不僅可以解決農業廢棄物處理問題，還能減少塑膠吸管的使用，符合國家政策及全球消費潮流，展現高雄農業的軟實力。

此外，隨著與病毒共存成為日常，民眾更重視平日的身體保養，對於健康、天然的好食材有更強烈的需求。今年的高雄國際食品展「高雄物產館」展出芳境果菜運銷合作社以天然愛玉籽、玉荷包調配的玉荷包愛玉飲；美濃區農會展出以自然落葉工法採收，100%使用美濃紅豆的濾泡式美濃紅豆水；淨綠農園生產合作社展出以冷凍乾燥技術製成的青汁，內含多種十字花科芽菜的精華，便於攜帶的輕量包裝，隨時補充多種微量營養素；蜂巢式生物科技公司帶來有助於增強保護力、滋潤喉嚨的綠蜂膠噴劑；寶島春上香帶來濃縮玉荷包果肉甜蜜滋味的春乃料理酒；在地酪農品牌新生活乳品帶來含有益生菌、果寡醣、乳酸鈣、維生素C的複合式羊乳片，豐富每日的必須營養！

除了有在地優質農產品，高雄國際食品展「高雄物產館」還有Ｍu創作季節料理頂級私廚料理教學、知名潮店To Be Smoothie 的高雄首選健康果昔，週六有Voice-over魔術調酒師奉上高雄國際食品展限定的高雄特調，週日更有熱鬧滾滾的農產競標活動。展覽期間凡於「高雄物產館」消費滿300元，即可參加有趣的啤酒推杯遊戲，有機會獲得限量版「農業精靈高通通仙貝」、「農業精靈高通通曼陀珠」、「高雄首選電商平台折扣碼」及消費折扣券，邀請民眾把握一年一度的機會，於10/27~10/30期間來高雄國際食品展「高雄物產館」享用高雄農產的好滋味。