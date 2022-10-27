瑞士化工廠柯萊恩(Clariant)在周四上調了年度銷售財測；此外由於成功將成本轉嫁給客戶，以及原物料成本有所下降，該公司第三季核心獲利表現優於預期。

柯萊恩第三季息稅折舊攤銷前(EBITDA)上升29%，為2.20億瑞士法朗(約2.23億美元)，優於該公司編製的分析師預期1.99億瑞士法朗。

第三季銷售為年增20%，至13.1億瑞士法朗，高於預期的12.4億瑞士法朗。

該公司的化學產品常被用於個人和家庭的護理產品。柯萊恩說，預計今年銷售額將達到51億瑞士法郎，較先前財測的50億瑞士法朗有所改善。該公司還重申了今年EBITDA獲利率將較去年有所改善。

執行長Conrad Keijzer說，第三季的業績表現同於預期，主要是受惠於原物料成本的持續溫和下降。

最近數個月以來，能源與原物料價格不斷上漲，加上供應鏈堵塞，一直都是工業界面臨的問題，而供應鏈堵塞使得工業企業獲取關鍵零組件的難度加大。