台股今（27）日不畏美股普跌，在晶圓雙雄台積電(2330)及聯電(2303)領軍下強勢反彈，一度大漲225.27點或1.77％至12954.32點，隨後於12900點附近震盪，鄰近尾盤漲勢擴大、維持漲約200點。櫃買指數則開高走高，漲勢強於大盤。

終場加權指數大漲197.32點、收於12926.37點，漲幅1.55％，成交量略增至1753.2億元。櫃買指數開高走高、終場飆漲2.95％、收於最高點163.98點，成交量增至405.2億元。

盤面類股普揚，以玻陶股及造紙股分別飆升4.6％及4.2％最強，電器電纜股及電機股分別漲近3.5％、逾3％居次，生技股亦漲近3％，半導體及觀光股漲逾2.5％。成交量最大的電子股漲逾2％，金融股收平盤，僅貿易百貨及油電燃氣股小跌較弱。

電子權值股今日扮演領攻要角，以聯電勁揚3％最強，台積電收漲2.5％居次、市值回升至9.99兆元，距離站回10兆關卡僅差臨門一腳。日月光投控(3711)勁揚2.3％、聯發科(2454)上漲1.7％、中華電(2412)漲近1％，鴻海(2317)則平盤作收。

傳產權值股尾盤轉弱，台塑四寶的南亞(1303)及台化(1326)持平、台塑(1301)及台塑化(6505)翻黑小跌0.1％，中鋼(2002)跌逾0.9％。金融權值股表現兩極，富邦金(2881)漲近1.4％、國泰金(2882)持平，兆豐金(2886)、合庫金(5880)分別跌近1.5％及1％，表現偏弱。

群益投顧指出，受美國晶片禁令延燒及地緣政治干擾，台股加權指數本周幾度回測12682點，壓縮到了極致，今日題材股紛紛啟動跌深反彈走勢，其中生技及電子股氣勢如虹，帶動櫃買指數大漲近3％，資金再度匯聚中小型股。

展望後市，台股短線出現破底翻走勢，反彈契機顯現、將再度挑戰萬三關卡，但成交量仍得加把勁。反彈氣勢是否延續，關鍵仍看新台幣匯率和台積電狀況，市場將關注周五美國個人消費支出（PCE）物價數據、以及下周三的美國聯邦公開市場委員會（FOMC）會議。