好萊塢巨星「小布」布萊德彼特主演的黑色喜劇動作片《子彈列車》，挾帶著超強話題口碑與票房吸金力，已在MyVideo上線，讓觀眾在家就能享受現年58歲的小布寶刀未老、身手俐落的爽快動作戲。回顧小布電影生涯，他不只能打，更能駕馭不同類型風格的電影，以下就盤點8部必看小布主演的經典代表作，皆能在家就可以透過MyVideo隨時收看。

《火線追緝令》是小布早期的經典魅力代表作，顏值鼎盛的他在片中和摩根費里曼搭檔，飾演性格迥異的警探，一老一少、一動一靜聯手偵辦連環殺人魔懸案，小布飾演的警探火爆、衝動卻非常有正義感，角色費洛蒙爆棚。

《瞞天過海》（MyVideo提供）

《瞞天過海》除了小布之外，還集結了喬治克隆尼、麥特戴蒙、唐奇鐸等各路男神，當年一上映就造成轟動。劇情講述小布在內的一群人組成菁英聯盟，策劃一場史無前裡的偷竊案，緊湊刺激、峰迴路轉、高潮迭起的劇情讓觀眾大呼過癮。

《魔球》（MyVideo提供）

《魔球》也是小布生涯頗具代表的作品，改編自真人真事小說，他所飾演的「比利比恩」，是第一位使用數據分析管理棒球隊球員，更一路帶領球隊創下佳績。小布沒有像過去一樣賣弄男神的魅力，以平實沈穩的精湛演出，再次入圍奧斯卡影帝。

《末日之戰》（MyVideo提供）

《末日之戰》是小布影史中最賣座的電影之一，劇情娛樂度高又具有反思空間，小布在片中化身地表最強老爸，將面臨毀滅性的殭屍世界大戰，除了迎戰殭屍大軍、開直昇機、審問犯人，展現全方位的帥氣英姿，還成為父愛滿溢的好爸爸，剛柔並濟。

《怒火特攻隊》（MyVideo提供）

向來對戰爭片情有獨鍾的小布，在當年身兼監製、主演，與《火線赤子情》導演大衛艾亞攜手推出戰爭動作片《怒火特攻隊》，小布以幹練俐落的短髮造型現身，飾演陸軍裝甲部隊隊長「戰爸」柯利爾，帶領著組員4人駕駛坦克車打擊敵軍，為了截斷敵人進擊在槍林彈雨中誓死抵抗，壯烈表現讓本片叫好又叫座。

《星際救援》（MyVideo提供）

《星際救援》是小布難得的太空題材電影，與一般太空冒險電影不同，該片深層刻畫人性脆弱面與情感疏離，小布與湯米李瓊斯飾演的父親，以及麗芙泰勒飾演的妻子之間，錯綜複雜的情感關係，角色壓抑、孤寂、時而恐懼脆弱，展現他不同的演技樣貌。

《從前，有個好萊塢》（MyVideo提供）

鬼才導演昆汀塔倫提諾第9部作品《從前，有個好萊塢》，找來了小布與另一位男神李奧納多狄卡皮歐首度同框。該片講述1969年好萊塢黃金年代的黑色故事，小布在片中飾演過氣演員瑞克（李奧納多飾）的特技替身，2人俐落的身手十分有看頭。

《子彈列車》（MyVideo提供）

《子彈列車》改編自日本暢銷推理小說《瓢蟲》，描述由小布主演的殺手「瓢蟲」，在日本高速電鐵的列車上，遇見了許多來自不同背景以及不同類型的殺手，展開一場各懷鬼胎的大混戰。小布也坦言，電影充滿幽默感以及刺激的動作戲，是以前從未挑戰過的，有95%的動作戲都是他親身上陣完成。