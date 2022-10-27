傅明光司阜（右）向文化局局長李安妤（中）及建物使用人說明屋頂修復重點。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣政府文化局邀請在地的國寶級匠師傅明光辦理統建築瓦作傳習計畫，在新瓦屋採實地教學模式，全程循古禮舉辦拜師、開工、上梁、竣工等儀式，並配合施工進度舉辦修復工地展、導覽解說，活化保存客家文化。這也是首次由中央、地方、傳統匠師3方合作結合建築實體修復工程，藉由傳習讓有興趣的民眾親眼觀察傳統建築屋頂修復工法和歷程。

此次傳統建築瓦作傳習計畫由縣文化局與文化部文化資產局合作辦理，邀請「人間國寶」傅明光司阜帶領有相關經驗者，在竹北新瓦屋客家文化保存區展開實地教學。縣長楊文科表示，希望藉由傳習提升傳統匠師尊榮感，培養接班人，並提升古蹟修復品質，同時也開放傳習過程工地展示與導覽解說，讓民眾觀察體驗傳統建築屋頂修復工法和歷程。

文化局表示，傅明光是竹東人，參與新竹縣多處古蹟修復工程，土水技術精湛，以不鋪設防水毯的傳統屋瓦工法，蓋出不漏水卻會呼吸的房子聞名，曾參與新埔劉家祠、橫山大山背樂善堂、北埔南埔村金剛寺等建築工程。

傅明光在2016年獲文化部指定為重要土水修造技術（瓦作）保存者，並授證為人間國寶，今年再獲客委會客家事務專業獎章、一等獎章，被譽為客家傳統建築活的教科書。本次活動選擇於傅司阜的家鄉舉辦傳習留下作品，且在全國第一處客家文化保存區新瓦屋，格外具有意義。

一般文資保存偏重硬體修復，近年文化部文資局藉由計畫持續推動文化資產永續發展，推動傳習計畫，今年首度採建築實地教學。傳習計畫預定招收8到10人，歡迎具文化部公告傳統匠師身分、實際從事傳統建築土水修造工作，或具相關修造經驗者來報名，報名時間至10月31日止，並於11月12日或13日辦理甄選考核，錄取名單最晚在11月16 日公告於文化部文化資產局網站及傅明光司阜瓦作傳習粉絲專頁，並以簡訊、電子郵件通知正取、備取學員，並於12月3日起至明年5月13日每周六授課，共20周時間完成。招生簡章及相關附件下載連結：https：／／reurl.cc／aG3DK9。