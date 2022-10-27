嘉義縣文化觀光局精選出15條健康山區步道請多位喜愛運動、旅遊、攝影的IG正妹網紅來代言。（嘉義縣文化觀光局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣文化觀光局精選出15條健康山區步道請多位喜愛運動、旅遊、攝影的IG正妹網紅來代言。（嘉義縣文化觀光局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

「2022嘉遊好步道．健康活力到」記者會，參與代言的16位網紅也有11人到場共襄盛舉。（呂妍庭攝）

縣長翁章梁與代言主播、網紅合體宣傳嘉遊好步道，建議民眾視年齡與體能自由挑選難易度。（呂妍庭攝）

縣長翁章梁與代言主播、網紅合體宣傳嘉遊好步道，建議民眾視年齡與體能自由挑選難易度。（呂妍庭攝）

嘉義縣文化觀光局聯手百岳主播芮恩、甄馨等多位正妹網紅，精選出15條健康山區步道，鼓勵民眾上山走走，今縣長翁章梁與代言主播、網紅合體宣傳嘉遊好步道，建議民眾視年齡與體能自由挑選難易度。

文觀局邀請多位喜愛運動、旅遊、攝影的IG美女網紅，透過時下年輕人廣為使用的社群媒體，將嘉義縣山林步道之美，以打卡美圖、微影片、限時動態等宣傳手法，深入觸及主流的年輕族群，以吸引更多年輕人走進山林，今並舉辦「2022嘉遊好步道．健康活力到」記者會，翁章梁與兩位百岳主播芮恩、甄馨合體代言，而參與代言的16位網紅也有11人到場共襄盛舉。

翁章梁說，嘉義縣步道挑戰性有高有低，他最推薦阿拔泉步道，阿拔泉沿稜線而建，爬上去可以遠眺嘉南平原，風景很美，也有點難度，更能達到運動效果，至於迷糊步道櫻花盛開時令人印象深刻，都讓他印象深刻。

翁章梁說，縣內步道林林總總共111條，這次精選推出15條涵蓋不同景觀地形的好步道，依據季節氣候的不同，景色也隨之變換，且縣府與阿里山國家風景管理處、林務局嘉義林管處持續維護保養步道，期待帶給遊客舒適環境。

文觀局指出，今年精選15條風景優美且適合各年齡層的步道，包括阿拔泉山稜線步道、龍興步道、二尖山步道、山海圳國家綠道、獨立山步道、大凍山步道、二延平步道、奮起湖杉林棧道、青年嶺步道、石棹步道群、瑞峰珍愛步道、太興岩步道、太興飛瀑步道、迷糊步道、野薑花溪步道，讓民眾一窺山林之美。