陸美兩強從貿易戰打到科技戰，台灣半導體成兵家必爭，地緣政治風險跟著升溫；國發會主委龔明鑫今在立法院經委會質詢時，問及台灣導體「去台化」議題時表示，半導體「去台化」可能性低，若如此情況發生，全世界幾乎要停止運轉了。

龔明鑫表示，台灣晶圓代工、封裝測試等，占全球生產占比達6成，這麼大的產業聚落在台灣，龔明鑫認為「全世界沒有一個國家可以取代台灣的角色」；美國晶片法案對大陸加強管制，龔明鑫認為，這將促使「去中化」的情形發生，會把全球科技業的優秀人才、相關產能移回台灣，反而將危機化為轉機。

龔明鑫今在經委會進行「行政院國家發展基金重要新興事業投資之66家轉投資事業虧損情形」專題報告，國發基金為台積電原始股東，因此，國民黨立委李貴敏虧龔明鑫，國發基金去年盈餘193億元中，近8成來自台積電，東貝、如興虧損就算了，看不到投資事業中，有成功創新事業或獨角獸，唯一的獨角獸Gogoro，這還是國發基金2015年投資的，戰功算在馬英九政府時代。

國民黨立委陳超明表示，國發基金扣除台積電外，投資生技股特別神準，反諷要「炒」生技股得跟著國發基金，但只有股價上漲，經營不見得會有獲利；陳明超認為，生技股起起伏伏波動態大，建議國發基金趁股價高，趕快獲利了結，在投資其他創新有潛力的產業。

根據國發基金投資績效報告指出，轉投資事業中，有5家公司股票已上市或上櫃交易，股價超過國發基金持股成本，如藥華醫藥公司、中裕新藥公司、台康生技公司，依111年10月24日股價計算，分別達國發基金每股持股成本的36倍、5.5倍及4倍。

對於國發基金投資生技股，報酬率特別好，龔明鑫以藥華藥為例，該公司最近有新藥通過美國FDA，股價會率先反應，待新藥帶來營收之後，獲利也應該會跟著上來。