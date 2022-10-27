九合一大選進入倒數，苗栗縣徐氏宗親會今（27）日拜訪了民進黨籍縣長候選人徐定禎競選總部，徐也向現場的宗親會成員遞上「致徐氏宗親會函」，拜託他們一定要支持同是徐家人的徐定禎，對此網友們也高喊「翻轉苗栗，就靠您了」。

徐定禎指出，徐家在苗栗落地深根，是該縣最大的宗親之一，徐氏宗親參與了苗栗的發展，也見證了苗栗的興衰，「是推動苗栗進步最重要的力量」。

徐定禎表示，他也在記者會上向世界徐氏宗親會秘書長徐煥祥遞上「致徐氏宗親會函」，告訴徐氏宗親們，自己非常有機會勝選，期盼所有的宗長、宗親一起集中選票，支持同為徐家人的他。

最後徐定禎喊話，自己的腳步只會加速，不會停歇，他也邀請大家站出來投票，「讓苗栗換黨換人做看看，也讓苗栗翻轉，為家鄉帶來改變」！

網友們也在該篇貼文留言區留言，為徐定禎加油打氣，他們寫下「翻轉苗栗，就靠您了」、「高票當選」、「縣長要換人換黨做做才是真是迎向美好未來」、「加油」、「一定去投你一票」。