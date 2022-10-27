根據日經中文網報導，前東芝主掌記憶體業務的鎧俠與美國半導體大廠Western Digital共同於26日在日本三重四日市工廠，舉行新工廠竣工典禮，產能可望提升3成左右。不過，由於記憶體需求不佳，鎧俠開始減少生產規模。

目前正在搬入各項設備的這座總投資規模在1兆日圓左右的新廠，計畫2023年初開始出貨，製造有著162層堆疊技術，第6代先進製程的3D快閃記憶體產品。

7月，根據日本5G促進相關法，當地政府批准一項研發尖端半導體生產設備的方案，在各自負擔一半費用的鎧俠與Western Digital聯合申請下，可獲得929億日圓最高補償金。

正當這座新廠落成時，碰到記憶體需求大減的鎧俠，決定10月起將四日市、北上兩座工廠的產品製造量減少3成。這是鎧俠在2018年被東芝獨立出去，還是東芝旗下記憶體部門的2012年之後，首次實施最大減產的一次。

鎧俠26日表示，記憶體市場相當嚴峻，調整程度會有多大尚不清楚，還有也不知道會持續多久。不過，會密切觀察市場動向，隨時進行生產修正。鎧俠強調，數位化要落實就得依靠記憶體相助，就中長期來看，必要的投資還是需要去做的。