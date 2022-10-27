國發基金投資牛仔褲大廠如興踩雷，國發會主委龔明鑫今（27日）赴立法院備詢時坦言，「我們也是受騙者」國發基金曾挹注如興近15億，目前帳面虧損約10至11億。

龔明鑫今赴立法院報告國發基金投資績效，66家轉投資企業中，32家成功獲利，34家出現虧損，其中如興、東貝光電、Gogoro Inc、太極影音、高雄捷運等5家虧損擴大，如興虧損擴大8億最多。

對此，龔明鑫以「投資如興是國發基金受騙了、我們也是受騙者」回應，讓立委楊瓊瓔激動直呼，「我就等著國發會主委講這個話，堂堂中華民國國發會主委竟然會受騙，人民的納稅錢怎麼辦。」

楊瓊瓔隨後也要求龔明鑫需要檢討內部審核措施與SOP標準是否出問題，龔明鑫也承諾一個月內提出投資審核機制把關的做法。

2017年，如興辦理130.2億現金增資案，國發會透過「產業創新轉型基金」認購其中的14.88億，如興也是產業創新轉型基金投資的第一間廠商，有了政府進場的強力拉抬，如興透過民間募資，順利完成增資案。

當時國發會看好如興可以藉此機會擴大經營規模，甚至成為全球第一大牛仔褲製造商。沒想到，如興隔年就爆出弊案，營運上也未能達到目標，甚至出現每況愈下的情形，從2015年開始，如興已經連續虧損7年，去年EPS每股虧損2.31元，今年更慘，第一季EPS每股已虧1.05元。