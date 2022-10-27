屏東市長選情激烈，藍綠交鋒不斷，近日出現一份「背骨囝仔」的文宣，直指民進黨籍候選人李清聖不忠不義牆頭草，並署名周佳琪後援會，對此，李27日按鈴申告，呼籲對手不要躲在後援會背後玩抹黑。（謝佳潾攝）

屏東市長選情激烈，藍綠交鋒不斷，近日出現一份「背骨囝仔」的文宣，直指民進黨籍候選人李清聖不忠不義牆頭草，並署名周佳琪後援會，對此，李27日按鈴申告，呼籲對手不要躲在後援會背後玩抹黑，周佳琪陣營則反嗆，文宣有註明出處就是負責，不像李只敢用小市民的心聲做掩護。

近日出現一份印有斗大字眼「背骨囝仔」的文宣，內容直指李清聖不忠不義牆頭草，還說李第一次選主委靠阿忠，第二次轉頭投靠安安，第三次連任找藍軍當人頭，現在離開安安，跑去拎咖啡（意指鍾佳濱）。

對此，李清聖憤怒不已，他說，今天早上看到這份文宣，內文全部都是捕風捉影，而且也明顯違反選罷法，選舉文宣不僅要有團體署名，還要有負責人簽名，否則就是抹黑文宣，而這份文宣就是如此。

為此，李清聖按鈴申告，他請檢方傳喚派報公司或發送者，以查明幕後印發者，依法處理，同時也呼籲對手要敢做敢當，不要假借後援會名義發送黑函，散播不實謠言。李清聖強調，他所印發的文宣都有他的簽名，以示負責。

針對抹黑內容，李清聖說，當年他是在前縣長曹啟鴻、縣長潘孟安的請託下才參選民進黨屏東縣部主委，放棄連任縣議員，並依照黨的規定辦理鄉鎮長提名作業，黑函內容根本是顛倒是非，只證明對手選情告急，才出此下策。

李清聖說，他當年為參選無給職的的民進黨縣黨部主委而放棄連任縣議員，與周典論家族父親在屏南選議員拚議長，女兒遷戶口到屏東市選市長，「南北通吃」，給外界的觀感何者優劣？相信屏東市民自有公斷。

對於李清聖的控訴，周佳琪陣營反駁道，這張文宣內容已註明周佳琪後援會，就是負責，不像李清聖只敢用小市民的心聲做掩護，此外，文宣中指出的劣跡斑斑，這些內容都是經過法院認證的事實。

周佳琪陣營質疑，李清聖擔任黨部主委時提名貪汙犯，到底為什麼？請李清聖別再把責任推給別人了。周佳琪陣營強調，文宣內容是不是真的，將交由社會公評，而周佳琪後援會是周佳琪的支持者，他們將於近日召開記者會。