國巨（2327）與法國施耐德電機今日同時宣布，國巨將以現金收購法國施耐德高階工業感測器事業部Telemecanique Sensors，目前預計總交易金額約為6.86億歐元，約當於新台幣214億元，國巨創辦人暨董事長陳泰銘表示，此次收購將成為國巨進一步鞏固在感測器市場地位的重要里程碑，未來國巨各式感測相關產品將擁有超過6億美元年營收表現，約占合併後公司整體年營收比重14%。

Telemecanique Sensors是全球領先關鍵機電與電子感測器設計、開發及解決方案的專業供應商，國巨與法國施耐德電機（Schneider Electric；施耐德）今日同時宣布，雙方已達成協議，國巨將以現金收購法國施耐德高階工業感測器事業部Telemecanique Sensors，考量雙方議定之調整項目後，目前預計總交易金額約為6.86億歐元，約當於新台幣214億元，惟實際價金將依交割日金額為準，國巨將取得Telemecanique Sensors相關的感測器業務及專利，以及Telemecanique SensorsTM的商標授權，此交易協議皆已獲得雙方公司董事會的決議通過。

此次收購再度落實國巨持續聚焦高階利基型領域的營運策略，進一步拓展高度設計的產品組合，並提升國巨在全球利基型零組件解決方案供應商的市場地位。

國巨創辦人暨董事長陳泰銘表示，此次收購將成為國巨公司進一步鞏固在感測器市場地位的重要里程碑，亦將成為國巨公司在高階利基型市場成長的主要驅動力，我們將為客戶提供更全面性的產品組合，非僅限於傳統的被動元件，而是包括更廣泛應用的電子零組件。

Telemecanique Sensors的2021年營收約為3.3億美元（約當新台幣105億元），約有70%營收來自於北美洲及歐洲等高階市場；Telemecanique Sensors憑藉超過90年在感測器領域的持續創新，已建構出多元化的感測器解決方案組合，包括高階極限開關、近接感測器和壓力感測器等；Telemecanique Sensors的產品廣泛使用於快速成長的IoT電子量測、工業自動化與基礎設施領域，其中包括進階電子量測、工業4.0及智慧建築應用等。

陳泰銘表示，未來國巨公司各式感測相關產品將擁有超過美金6億元的年營收表現，約占合併後公司整體年營收比重14%，我們深信這將是國巨公司未來持續擴展的重點產品之一。

Telemecanique Sensors將受惠於國巨優質的全球銷售通路與製造工藝，進而成就其下一階段的成長動能；此外，憑藉著Telemecanique Sensors長期專注在B2B領域，以及其最先進的產品組合優勢，國巨將可透過創新的感測器解決方案的持續擴充，進一步擴展及深化與全球工規客戶的緊密關係。

國巨表示，此次交易在施耐德員工代表機構完成諮詢流程，以及雙方各項準備作業完成及得到主管機關核准後，預計將於未來幾個月內完成。