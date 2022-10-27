台灣大(3045)今(27)日宣布，投資2億元參與台灣智慧出行服務平台業者USPACE悠勢科技公司的A輪融資(新台幣2.6億元)，成為最大領投業者，投資布局再下一城。台灣大瞄準共享經濟，呼應國際永續趨勢，本次投資觸角鎖定提供共享車位及租賃等創新服務的USPACE，雙方將深度合作，運用台灣大行動網路技術優勢結合USPACE物聯網服務，發揮綜效，打造5G新成長引擎。

台灣大總經理林之晨表示，繼去年底宣布合併台灣之星，引發同業跟進後，今年台灣大更陸續投資SoundOn集團、CloudMile萬里雲，以及認購網銀LINE Bank私募股，透過多領域的策略性投資，拓展5G生態系及新服務布局。台灣大哥大首開台灣電信業先河，率先加入全球再生能源倡議組織RE100，宣示2040年前達到100%使用再生能源承諾，並在2050年達成「淨零排放」Net Zero的永續承諾，實踐「超5G」策略中「Green」愛地球的願景，台灣大決定投資USPACE公司，除了看準「共享」是大勢所趨，更能為社會、環境帶來減碳的正向影響，台灣大也將運用電信、大數據、物聯網等自身優勢，優化USPACE服務，與電信本業發揮綜效，提供用戶多元且優質解決方案，同時鑄造新的成長曲線。

USPACE共同創辦人宋捷仁表示，USPACE在5年來總合作車位數已突破45,000格、超過500場停車場，並累積超過200萬張訂單與50萬車主會員資料，以每張訂單為車主節省約8分鐘時間，每單約省下1kg碳排量，換算累積的訂單約減少2,000噸的二氧化碳排放，相當於大約5.13座大安森林公園一整年的碳吸附量。現在，USPACE不只是提供共享車位的公司，更在共享電動車市場打下良好根基，未來USPACE將成為永續能源發展的重要角色，這次獲得台灣大的投資，藉由台灣大的資源優勢，將協助USPACE進行更快速且全面性的策略布局。

台灣大投資USPACE前，雙方已有合作經驗，在USPACE建置的士林福林特斯拉超充站，車主只要進入場域內，就會主動收到台灣大提供的免費連線WiFi帳號與密碼，車主充電時能享受穩定優質的上網體驗，進行OTA升級或觀賞影音服務。

USPACE以「共享」為核心精神，與停車場、大樓、空地的車位主合作，將閒置車位設置「IoT智慧地鎖」，透過物聯網技術提供給有停車需求的駕駛，能直接以App預約停車，減少找車位繞場排放的廢氣，同時能為車位主創造收益。近期也提供共享電動車的服務，主打最短一小時內，在雙北市指定行政區，提供隨call隨到的到府租賃服務，由USPACE將特斯拉親送到府或指定地點，車輛來源以創新的加盟方式，開放車主將自己的特斯拉透過靠行USPACE，上線接單賺錢，原車主只需負擔每年乙式車險，無其他隱藏成本，平均每月可獲得6萬到8萬不等的租金收益，至於想體驗特斯拉的駕駛也可享受高品質的到府送車服務，實現共享的雙贏精神。