外交部提供

中共二十大閉幕，外交部長吳釗燮接受外媒專訪表示，面對經濟成長放緩及人民對防疫政策不滿等內部壓力，不排除北京當局將加速武力犯台的可能，以外部危機來轉移中國內部不滿情緒。中國威權擴張正採取所謂「珍珠鏈戰略」，使「帶路計畫」沿線國家落入掌控範圍，呼籲民主國家陣營共同捍衛民主價值及確保民主供應鏈的韌性。

吳釗燮本月20日分別接受英國廣播公司(BBC)「Newsnight」 節目主持人Mark Urban及BBC中文新聞網主編張皓宇專訪，就中共二十大後對兩岸關係及區域和平影響、台灣國防自主及確保我國關鍵技術不落入中國等議題進行剖析。部分內容台北時間10月26日晚間在該二頻道及網站播出。

吳釗燮在專訪指出，中國國家主席習近平在二十大發表「台灣是中國的台灣，台灣的未來由中國人決定」、「絕不承諾放棄使用武力」等相關主張，對台灣是高度警訊。雖然中國可能侵台的時間點無法預知，但面對經濟成長放緩及人民對防疫政策不滿等內部壓力，不排除北京當局將加速武力犯台的可能，以外部危機來轉移中國內部不滿情緒。

他重申，我國致力維持台海現狀，絕不接受「一國兩制」，這不僅是對台灣人民的承諾，也是對國際社會的承諾。北京當局在台海實施大規模軍演，持續升高對台軍事挑釁，並打壓我國參與國際社會，在在證明企圖改變台海現狀的是中國，不是我方。

吳釗燮強調，台海穩定是區域和平穩定的關鍵，符合各方最大利益，期盼國際社會在亞太區域安全及台灣國際參與等方面繼續支持台灣。 針對中國軍機頻密侵擾我國的防空識別區(ADIZ)，我國必須嚴正以對，並做好萬全準備，展現自我防禦的決心與毅力，以有效提升嚇阻能力。

他說，美國在「台灣關係法」(TRA)架構下提供台灣防衛性武器，履行對台安全承諾；此外，拜登政府上任以來已6度宣布對台軍售，我國與美國在武器採購及人員協訓等安全議題持續緊密合作，充分證明美國政府高度重視台海安全，並確保台灣擁有足夠防衛能力，以維持台海安全及印太區域的和平穩定與自由開放。

從全球及區域戰略局勢演變來看，吳釗燮認為，中國威權主義擴張野心已不僅限於台海、東海和南海，更擴及太平洋及印度洋，採取所謂的「珍珠鏈戰略」，使「帶路計畫」沿線國家一一落入中國掌控範圍。因此民主國家陣營必須團結合作，共同捍衛民主價值及確保民主供應鏈的韌性，絶不讓威權體制得逞。